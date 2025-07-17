«Пари НН» принимает «Краснодар». Приходите на первый домашний матч нижегородцев в сезоне!

В первом туре Мир РПЛ «Пари НН» сыграет с «Краснодаром».

Матч пройдет в воскресенье, 20 июля, в 15:30 на стадионе «Ак Барс Арена».

Нижегородцы закончили предыдущий розыгрыш чемпионата на 13-м месте, обладая 27-ю очками. «Краснодар» же стал чемпионом, набрав 67 очков. Поддержите «Пари НН» в домашнем матче против быков!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .