Левников – лучший судья сезона-2024/25 по версии РФС. Иванов – 3-й, Мешков – 4-й, Кукуян – 6-й, Карасев – 7-й, Москалев – 8-й, Казарцев – 10-й

РФС опубликовал рейтинг лучших судей сезона-2024/2025.

Департамент судейства и инспектирования РФС представил рейтинг арбитров в матчах Мир РПЛ и FONBET Кубка России в минувшем сезоне.

Рейтинг учитывает судей, отработавших в сезоне 10 и более матчей. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%).

Итоговый список выглядит следующим образом:

1. Кирилл Левников ;

2. Артем Чистяков;

3. Сергей Иванов ;

4. Виталий Мешков ;

5. Алексей Сухой ;

6. Павел Кукуян ;

7. Сергей Карасев ;

8. Владимир Москалев ;

9. Евгений Кукуляк ;

10. Василий Казарцев ;

11. Иван Абросимов;

12. Сергей Чебан ;

13. Егор Егоров ;

14. Ян Бобровский ;

15. Павел Шадыханов .