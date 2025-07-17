Левников – лучший судья сезона-2024/25 по версии РФС. Иванов – 3-й, Мешков – 4-й, Кукуян – 6-й, Карасев – 7-й, Москалев – 8-й, Казарцев – 10-й
Департамент судейства и инспектирования РФС представил рейтинг арбитров в матчах Мир РПЛ и FONBET Кубка России в минувшем сезоне.
Рейтинг учитывает судей, отработавших в сезоне 10 и более матчей. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%).
Итоговый список выглядит следующим образом:
1. Кирилл Левников;
2. Артем Чистяков;
3. Сергей Иванов;
4. Виталий Мешков;
5. Алексей Сухой;
6. Павел Кукуян;
7. Сергей Карасев;
9. Евгений Кукуляк;
10. Василий Казарцев;
11. Иван Абросимов;
12. Сергей Чебан;
13. Егор Егоров;
14. Ян Бобровский;
15. Павел Шадыханов.