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  • Левников – лучший судья сезона-2024/25 по версии РФС. Иванов – 3-й, Мешков – 4-й, Кукуян – 6-й, Карасев – 7-й, Москалев – 8-й, Казарцев – 10-й
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Левников – лучший судья сезона-2024/25 по версии РФС. Иванов – 3-й, Мешков – 4-й, Кукуян – 6-й, Карасев – 7-й, Москалев – 8-й, Казарцев – 10-й

РФС опубликовал рейтинг лучших судей сезона-2024/2025.

Департамент судейства и инспектирования РФС представил рейтинг арбитров в матчах Мир РПЛ и FONBET Кубка России в минувшем сезоне.

Рейтинг учитывает судей, отработавших в сезоне 10 и более матчей. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%).  

Итоговый список выглядит следующим образом:

1. Кирилл Левников;

2. Артем Чистяков;

3. Сергей Иванов;

4. Виталий Мешков;

5. Алексей Сухой;

6. Павел Кукуян;

7. Сергей Карасев;

8. Владимир Москалев;

9. Евгений Кукуляк;

10. Василий Казарцев;

11. Иван Абросимов;

12. Сергей Чебан;

13. Егор Егоров;

14. Ян Бобровский;

15. Павел Шадыханов.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18991 голос
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
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