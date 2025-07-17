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Матвей Сафонов: «Джетлаг поднял меня в 5:30 утра🙃. Что-то могло произойти, но я приехал не в ту «Кофеманию»

Матвей Сафонов пошутил об инцидентах с футболистами в «Кофемании».

Вратарь «ПСЖ» и сборной России выложил в телеграм-канале видео из кафе, куда пришел вместе с женой Мариной Кондратюк.

«Сегодня джетлаг поднял меня в 5:30 утра🙃. И ведь могло что-то произойти, но я приехал не в ту «Кофеманию», – написал вратарь «ПСЖ» и сборной России.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев – они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
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