Матвей Сафонов: «Джетлаг поднял меня в 5:30 утра🙃. Что-то могло произойти, но я приехал не в ту «Кофеманию»

Матвей Сафонов пошутил об инцидентах с футболистами в «Кофемании».

Вратарь «ПСЖ » и сборной России выложил в телеграм-канале видео из кафе, куда пришел вместе с женой Мариной Кондратюк.

«Сегодня джетлаг поднял меня в 5:30 утра🙃. И ведь могло что-то произойти, но я приехал не в ту «Кофеманию», – написал вратарь «ПСЖ» и сборной России.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев – они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Феномен «Кофемании»: драки стулом и за Собчак, стакан воды за 650 рублей, раф на овсяном