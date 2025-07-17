«МЮ» улучшил предложение по Мбемо до 65+5 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Бриана Мбемо до 70 млн фунтов.

The Athletic сообщает, что «МЮ» увеличил предложение за вингера сборной Камеруна до 65+5 млн фунтов.

Ранее «Брентфорд » отклонил предложения манкунианцев на 45+10 млн фунтов и 55+7,5 млн фунтов. Мбемо уже сообщил своему клубу и «Тоттенхэму», также заинтересованному в его подписании, что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед ».