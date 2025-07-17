Джеко о возрасте: «Я не тот, кого можно сбрасывать со счетов. 39-летнему игроку приходится выполнять даже больше работы, чем другим»
Эдин Джеко порассуждал о том, как возраст влияет на его работоспособность.
39-летний нападающий сборной Боснии и Герцеговины на прошлой неделе перешел в «Фиорентину».
«Возраст не имеет значения, я пока не тот, кого можно сбрасывать со счетов. За всем стоит работа, которой 39-летнему игроку приходится выполнять даже больше, чем другим.
Я чувствую себя хорошо, мы усердно работаем, и это принесет нам удовлетворение в будущем. Влияние клуба, игроков и тренера [Пиоли], который прибыл одновременно со мной, было очень позитивным.
Игроки очень мотивированы и готовы работать, а тренер постепенно доносит до нас то, что он хочет видеть на поле.
Мы много думаем о [Лиге конференций]. Это еврокубковый турнир, и мы определенно хотим пройти как можно дальше», – сказал форвард «Фиорентины» в интервью Sky Sport.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18988 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости