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Джеко о возрасте: «Я не тот, кого можно сбрасывать со счетов. 39-летнему игроку приходится выполнять даже больше работы, чем другим»

Эдин Джеко порассуждал о том, как возраст влияет на его работоспособность.

39-летний нападающий сборной Боснии и Герцеговины на прошлой неделе перешел в «Фиорентину».

«Возраст не имеет значения, я пока не тот, кого можно сбрасывать со счетов. За всем стоит работа, которой 39-летнему игроку приходится выполнять даже больше, чем другим.

Я чувствую себя хорошо, мы усердно работаем, и это принесет нам удовлетворение в будущем. Влияние клуба, игроков и тренера [Пиоли], который прибыл одновременно со мной, было очень позитивным.

Игроки очень мотивированы и готовы работать, а тренер постепенно доносит до нас то, что он хочет видеть на поле.

Мы много думаем о [Лиге конференций]. Это еврокубковый турнир, и мы определенно хотим пройти как можно дальше», – сказал форвард «Фиорентины» в интервью Sky Sport.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoФиорентина
logoсерия А Италия
logoЭдин Джеко
logoСтефано Пиоли
logoЛига конференций УЕФА
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