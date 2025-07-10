Джеко перешел в «Фиорентину». 39-летний форвард подписал контракт по схеме «1+1»

Эдин Джеко стал игроком «Фиорентины».

39-летний форвард сборной Боснии и Герцеговины подписал контракт до 2026 года. Соглашение автоматически продлится на год при выполнении определенных условий.

Джеко находился в статусе свободного агента после ухода из «Фенербахче». В минувшем сезоне босниец забил 14 голов в 35 матчах чемпионата Турции и стал вторым в списке лучших бомбардиров «Фенербахче ». Подробная статистика нападающего, игравшего в Италии за «Рому» и «Интер», доступна здесь .

Фото: x.com/acffiorentina