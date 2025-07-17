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Глава «Локомотива» о Ротенберге-младшем: «Заточенный на дело руководитель, закладывает правильный фундамент. У нас российский клуб – возможно, кто-то не хочет, чтобы он был таким»

Юрий Нагорных оценил работу Бориса Ротенберга-младшего в «Локомотиве».

На данный момент Ротенберг-младший работает директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

– Как вы оцениваете работу Бориса Ротенберга в академии?

– Он закладывает правильный фундамент работы академии.

Мы рассчитываем, что те подходы, которые сегодня реализуются в клубе, дадут хорошие результаты на дистанции. Закладываются передовые принципы, приглашаются специалисты – клуб создает условия, чтобы это возможно было делать.

Борис Борисович – очень принципиальный, заточенный на дело руководитель. Не сомневаюсь, что будет результат.

– Как вы реагировали на слухи о том, что Борис Ротенберг может сменить Владимира Леонченко на посту генерального директора?

– На «Локомотив» часто пытаются повлиять путем информационного давления. Что-то вбрасывают, пытаются создать негативный фон вокруг клуба – нам необходимо оправдываться и разъяснять.

Иной раз кажется, что это срежиссировано. Значит, кому-то не нравится то, что делает «Локомотив». Наш клуб сегодня не агентский, не завязан на работу с игроками определенной страны.

У нас российский клуб. Но, возможно, кто-то не хочет, чтобы он был таким, – пытаются раскачать ситуацию.

Мы весь сезон видели, как в прессе кого-то постоянно увольняли, – сказал председатель совета директор «Локомотива» Юрий Нагорных.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Владимир Леонченко
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