Андрей Канчельскис: «Зенит» никому не даст шансов стать чемпионом. Все-таки 100-летие – так и будут его переносить, пока не выиграют»

Андрей Канчельскис оценил шансы «Зенита» выиграть РПЛ в предстоящем сезоне.

Команда тренера Сергея Семака заняла вторую позицию в прошлом сезоне после шести чемпионских титулов подряд.

«Зенит » никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне. Все-таки 100-летие – так и будут его переносить, пока не выиграют.

«Краснодару » же надо доказать свой уровень. Бывает такое, что команда может стать чемпионом один раз.

Вот если выиграют в этом сезоне, тогда будут считаться классной командой», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .