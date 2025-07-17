Андрей Канчельскис: «Зенит» никому не даст шансов стать чемпионом. Все-таки 100-летие – так и будут его переносить, пока не выиграют»
Андрей Канчельскис оценил шансы «Зенита» выиграть РПЛ в предстоящем сезоне.
Команда тренера Сергея Семака заняла вторую позицию в прошлом сезоне после шести чемпионских титулов подряд.
«Зенит» никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне. Все-таки 100-летие – так и будут его переносить, пока не выиграют.
«Краснодару» же надо доказать свой уровень. Бывает такое, что команда может стать чемпионом один раз.
Вот если выиграют в этом сезоне, тогда будут считаться классной командой», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18977 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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