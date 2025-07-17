«У «Зенита» скамейка намного длиннее – три состава, на две команды хватит. У «Спартака» такого нет». Прудников о командах

Александр Прудников сопоставил составы «Спартака» и «Зенита».

– Какие позиции или футболисты перед началом чемпионата у «Спартака» выглядят предпочтительнее зенитовских?

– Надо посмотреть на начало чемпионата, и потом будет все очевидно.

На сегодняшний день у «Зенита» скамейка намного длиннее. У них три состава.

На две команды хватит. У «Спартака» такого нет. Каждый чемпионат у игроков получается по-разному. Футболист может выдать один яркий сезон, а следующие два играть не будет.

Уже по ходу чемпионата станет понятно, кто сильнее или слабее, – сказал бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников.

«На некоторых позициях у «Спартака» футболисты сильнее, чем у «Зенита», а где-то – наоборот». Гендиректор красно-белых Малышев о составах