«У «Зенита» скамейка намного длиннее – три состава, на две команды хватит. У «Спартака» такого нет». Прудников о командах
Александр Прудников сопоставил составы «Спартака» и «Зенита».
– Какие позиции или футболисты перед началом чемпионата у «Спартака» выглядят предпочтительнее зенитовских?
– Надо посмотреть на начало чемпионата, и потом будет все очевидно.
На сегодняшний день у «Зенита» скамейка намного длиннее. У них три состава.
На две команды хватит. У «Спартака» такого нет. Каждый чемпионат у игроков получается по-разному. Футболист может выдать один яркий сезон, а следующие два играть не будет.
Уже по ходу чемпионата станет понятно, кто сильнее или слабее, – сказал бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников.
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Источник: Legalbet
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