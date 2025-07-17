«Фрайбург» за 6 млн евро продал защитника Килианна Сильдийю ПСВ

Килианн Сильдийя перешел из «Фрайбурга» в ПСВ.

Нидерландский клуб объявил о подписании 23-летнего защитника. Стороны заключили контракт до 2030 года.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, стоимость сделки составила 6 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги французский футболист провел 21 матч и забил 2 гола. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.psv.nl/