«Лейпциг» за 14 млн евро купил Максимовича у «Црвены Звезды». Контракт 18-летнего хавбека – до 2030-го
«Лейпциг» подписал контракт с полузащитником Андрией Максимовичем.
18-летний игрок перешел в немецкий клуб из «Црвены Звезды». Его новый контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
Атакующий полузащитник дебютировал в Сербии на профессиональном уровне в 16 лет. В 17 лет он впервые выступил в Лиге чемпионов, а также в составе сербской сборной.
Всего на счету игрока 20 матчей в высшем дивизионе Сербии (3 гола и 5 ассистов), 7 матчей в ЛЧ и 8 за национальную команду.
Максимович будет выступать за «Лейпциг» под номером 33.
По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, за хавбека заплатили 14 млн евро, предусмотрены бонус в размере 500 000 евро и 10% при перепродаже.
Фото: rbleipzig.com
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Лейпцига»
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