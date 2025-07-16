«Лейпциг» за 14 млн евро купил Максимовича у «Црвены Звезды». Контракт 18-летнего хавбека – до 2030-го

«Лейпциг» подписал контракт с полузащитником Андрией Максимовичем.

18-летний игрок перешел в немецкий клуб из «Црвены Звезды ». Его новый контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

Атакующий полузащитник дебютировал в Сербии на профессиональном уровне в 16 лет. В 17 лет он впервые выступил в Лиге чемпионов, а также в составе сербской сборной.

Всего на счету игрока 20 матчей в высшем дивизионе Сербии (3 гола и 5 ассистов), 7 матчей в ЛЧ и 8 за национальную команду.

Максимович будет выступать за «Лейпциг » под номером 33.

По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, за хавбека заплатили 14 млн евро, предусмотрены бонус в размере 500 000 евро и 10% при перепродаже.

Фото: rbleipzig.com