Де Поль перейдет в «Интер Майами» Месси и подпишет 4-летний контракт. «Атлетико» принял предложение клуба МЛС
Родриго Де Поль станет одноклубником Лионеля Месси в «Интер Майами».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» принял предложение клуба из Флориды. Сделка почти завершена, и в данный момент стороны обсуждают финальные детали соглашения.
Де Поль подпишет с «Интер Майами» контракт на 4 года.
Аргентинский полузащитник выступает за «Атлетико» с сезона-2021/22. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 5 передач. Подробную статистику Де Поля можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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