Министр по вопросам равенства Испании о карликах на вечеринке Ямаля: «Есть гораздо лучшие способы насладиться праздником, чем оскорблять самых уязвимых людей»

Министр по вопросам равенства Испании высказалась о вечеринке Ламина Ямаля.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

Mundo Deportivo сообщает, что во вторник Совет министров одобрил для рассмотрения в парламенте реформу закона об инвалидности – в случае одобрения поправок представления, высмеивающие или порочащие людей с ограниченными возможностями, будут наказываться штрафами в размере от 600 000 до 1 млн евро.

«Я считаю, что есть гораздо лучшие способы насладиться праздником, чем оскорблять самых уязвимых людей.

Эта реформа направлена на защиту всех меньшинств и, следовательно, на защиту этих людей», – сказала министр по вопросам равенства Испании Ана Редондо.