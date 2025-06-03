«Комо» выкупил Валье у «Барсы» за 6 млн евро. Контракт – до 2029 года
«Комо» выкупил Алекса Валье у «Барселоны».
21-летний защитник подписал контракт на срок до 2029 года. Сумма сделки составила 6 млн евро.
Валье выступал за «Комо» на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. В составе итальянского клуба он провел 15 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.
Россия
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Нигерия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Комо»
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