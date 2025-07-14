Мартинс и «Спартак» согласовали контракт до 2028 года, рассказал агент хавбека

«Спартак» и Кристофер Мартинс договорились о продлении контракта.

Sport Baza ранее сообщила , что полузащитник и клуб согласовали подписание нового договора до 2028 года.

Александре Боннефон, агент футболиста, подтвердил информацию: «Да, Мартинс продлил контракт со «Спартаком » до 2028 года».

Действующее соглашение хавбека было рассчитано до 2026 года.

В прошлом сезоне Кристофер Мартинс забил 3 гола и сделал 5 передач в 23 матчах Мир РПЛ .