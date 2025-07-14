Мартинс и «Спартак» согласовали контракт до 2028 года, рассказал агент хавбека
«Спартак» и Кристофер Мартинс договорились о продлении контракта.
Sport Baza ранее сообщила, что полузащитник и клуб согласовали подписание нового договора до 2028 года.
Александре Боннефон, агент футболиста, подтвердил информацию: «Да, Мартинс продлил контракт со «Спартаком» до 2028 года».
Действующее соглашение хавбека было рассчитано до 2026 года.
В прошлом сезоне Кристофер Мартинс забил 3 гола и сделал 5 передач в 23 матчах Мир РПЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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