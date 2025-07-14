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Палмер, Хакими, Гонсало из «Реала», Энцо, Витинья, Тиаго Силва, Буну, Кукурелья – в символической сборной КЧМ от DAZN

Четырех игроков «Челси» включили в символическую сборную клубного ЧМ.

Лондонцы разгромили «ПСЖ» (3:0) в финале чемпионата мира среди клубов.

Официальный вещатель КЧМ-2025 DAZN представил свою версию сборной по итогам турнира.

Вратарь: Яссин БунуАль-Хилаль»);

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Тиаго Силва («Флуминенсе») и Марк КукурельяЧелси»);

Полузащитники: Педру Нету, Энцо Фернандес, Коул Палмер (все – «Челси») и Витинья («ПСЖ»);

Нападающие: Джон Арьяс («Флуминенсе») и Гонсало Гарсия («Реал Мадрид»).

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?6071 голос
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер DAZN
logoАль-Хилаль
logoчемпионат мира среди клубов
logoАшраф Хакими
logoКоул Палмер
logoРеал Мадрид
logoМаркиньос
logoЧелси
logoЯссин Буну
logoМарк Кукурелья
logoГонсало Гарсия Торрес
logoПСЖ
logoвысшая лига Бразилия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoФлуминенсе
logoПедру Нету
logoТиаго Силва
logoЭнцо Фернандес
logoпремьер-лига Англия
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