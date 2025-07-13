«Рубин» объявил о продлении контракта с Даку до 2029 года

«Рубин» продлил контракт с Мирлиндом Даку.

Новое соглашение с 27-летним нападающим – до 2029 года. Предыдущее было рассчитано до лета 2026-го.

Этим летом албанский футболист вел переговоры с «Зенитом», однако стороны не смогли договориться об условиях договора.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что форвард будет получать 3 млн евро в год по новому контракту с «Рубином ».

За два сезона в Мир РПЛ Даку забил 25 голов в 54 матчах. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь .