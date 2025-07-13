«ПСЖ» мчит к 5-му трофею. «Челси» не помеха?

«Челси» и «ПСЖ» в финальном матче поспорят за титул чемпиона мира среди клубов.

Парижане уже выиграли в этом году Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Теперь на кону 5-й трофей. Команда Луиса Энрике очень редко проигрывает в 2025-м, и кажется, что ее не остановить… «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1,66 на победу «ПСЖ» в основное время, 1,33 – на итоговый успех в финале.

«Челси» по ходу сезона решал более скромные задачи, но «синим» удалось выиграть Лигу конференций. Получится ли что-то сделать в схватке с сильнейшей командой Европы? «БЕТСИТИ» предлагает коэффициент 5,60 на победу «Челси» в основное время, 3,50 – на итоговый успех в финале.

Новых игроков ждет бонус – 100 000 рублей!