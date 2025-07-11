«Байер» показал бело-розовую выездную форму на новый сезон – с отсылками к достопримечательностям Леверкузена и домашнему стадиону

«Байер» представил выездную форму на предстоящий сезон.

«Футбольный клуб «Байер » представил новую выездную форму на сезон-2025/26 в начале тренировочного сбора в Бразилии. Поставщик экипировки New Balance создал форму с ярко выраженными местными мотивами для игроков всех команд клуба.

Вдохновленная цветами и достопримечательностями Леверкузена, форма отличается яркой цветовой гаммой, варьирующейся от насыщенного малинового до нежно-кремового белого, сочетая в себе насыщенные индустриальные оттенки с изысканными природными элементами. Красный цвет символизирует индустриальное очарование города, сформированное заводом «Байер». Более мягкие тона и цветочная теневая графика отсылают к Японскому саду – знаменитой достопримечательности Леверкузена, одному из крупнейших и старейших в Европе.

Форма изготовлена ​​из 100% переработанного полиэстера. Логотип «Байера» выделяется слева на груди, а логотип New Balance – справа. Горловина украшена надписью «Werkself». На левом рукаве логотип компании Niedax Group, партнера Werkself, а на груди – главный спонсор Barmenia Gothaer.

Шорты и гетры бежевого цвета дополняют минималистичную и современную эстетику футболки. Общий дизайн идеально передает яркие контрасты и энергию домашнего стадиона «Байера».

Как и все элитные футболки New Balance, гостевая форма сезона-2025/26 выполнена по технологии NB Dry Performance, которая сочетает в себе передовые влагоотводящие материалы и воздухопроницаемые сетчатые вставки для максимального комфорта, посадки и функциональности.

Команда Эрика тен Хага впервые выйдет на поле в новой выездной форме на тренировочном сборе в Бразилии 18 июля во время товарищеского матча против молодежной команды «Фламенго» до 20 лет», – говорится на сайте «Байера».

Фото: x.com/bayer04fussball