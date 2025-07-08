Обамеянг станет свободным агентом после 17 голов за сезон в Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» хочет молодого форварда

Пьер-Эмерик Обамеянг станет свободным агентом.

«Аль-Кадисия » и 36-летний нападающий расторгнут соглашение по обоюдному согласию, поскольку саудовский клуб хочет подписать молодого форварда.

В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг забил 17 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

До перехода в саудовскую команду француз выступал за Марсель, забив 16 мячей в 34 играх Лиги 1. Статистику футболиста можно изучить здесь .