Обамеянг станет свободным агентом после 17 голов за сезон в Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» хочет молодого форварда
Пьер-Эмерик Обамеянг станет свободным агентом.
«Аль-Кадисия» и 36-летний нападающий расторгнут соглашение по обоюдному согласию, поскольку саудовский клуб хочет подписать молодого форварда.
В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг забил 17 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
До перехода в саудовскую команду француз выступал за Марсель, забив 16 мячей в 34 играх Лиги 1. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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