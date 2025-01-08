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Обамеянг о «Барсе»: «Только хорошие воспоминания, лучшие в карьере»

Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о пребывании в «Барселоне» в 2022 году.

Нападающий перешел в каталонский клуб, где провел 4 месяца, на правах свободного агента после пребывания в «Арсенале».

«[Это вызывает] только хорошие воспоминания, лучшие в моей карьере», – заявил форвард «Аль-Кадисии».

Кроме того, Обамеянг отметил, что ему «нужно было снова почувствовать любовь» после «Арсенала» и доказать, что он все еще «хороший игрок и человек».

Обамеянг об ограблении в Барселоне в 2022-м: «Дети боялись ходить в школу, я не спал ночами и не мог играть так, как от меня ждали. Морально я готов ко всему, но когда у тебя семья, все иначе»

Обамеянг о конфликте с Артетой в «Арсенале»: «Я ошибся, не сказав, что не приеду вовремя из-за здоровья мамы. Микель сказал, что я ударил его ножом в спину, хотя был в курсе всего»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАрсенал
logoАль-Кадисия
logoПьер-Эмерик Обамеянг
logoБарселона
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