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«Аль-Иттихад» Бензема выиграл Кубок короля Саудовской Аравии, победив «Аль-Кадисию» Обамеянга в финале

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Кадисию» в финале Кубка короля Саудовской Аравии.

Для клуба из Джидды это десятая победа в турнире. Больше только у «Аль-Ахли» (13) и «Аль-Хилаля» (11).

Кубок короля Саудовской Аравии

Финал

Кубок короля. Финал
30 мая 18:00, King Abdullah Sports City
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
3 - 1
Аль-Кадисия
Матч окончен
Бензема   Аль-Шехри
90’
+8’
  Бензема
90’
+4’
90’
+1’
Г. Альварес   Abdulaziz Jamal Muhammad Al Othman
Ауар   Аль-Гамди
90’
90’
Пуэртас   Аль-Монассар
Бергвейн   Аль-Обод
90’
81’
Фернандес
65’
Jehad Abdullatif Ahmed Thikri   Махнаши
65’
Mohammed Waheeb Saeed Abu Al Shamat   Альмена
65’
Фернандес
46’
Аль-Аммар   Хазази
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Обамеянг
  Ауар
43’
  Бензема
34’
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Митай, Аль-Амри, Аль-Шенгити, Данилу Перейра, Фабиньо, Канте, Ауар, Бергвейн, Диаби, Бензема, Аль-Махаснех, Аль-Шангити, Аль-Скурк, Фагихи, Кадеш, Аль-Гамди, Аль-Нашри, Abdulelah Mohamed Saeed Hawsawi, Эрнандес, Аль-Биши, Аль-Шехри, Аль-Обод
Запасные: Ауар, Фагихи, Бергвейн, Кадеш, Abdulelah Mohamed Saeed Hawsawi, Аль-Махаснех, Эрнандес, Аль-Биши, Бензема, Аль-Шангити, Аль-Скурк, Аль-Нашри
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Jehad Abdullatif Ahmed Thikri, Аль-Аммар, Пуэртас, Фернандес, Нандес, Mohammed Waheeb Saeed Abu Al Shamat, Киньонес, Обамеянг, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Аль-Кассар, Аль-Нахли, Тармин, Аль-Авджами, Аль-Досари, Аль-Монассар, Хазази, Махнаши, Abdulaziz Jamal Muhammad Al Othman, Альмена, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Запасные: Ауар, Фагихи, Бергвейн, Кадеш, Abdulelah Mohamed Saeed Hawsawi, Аль-Махаснех, Эрнандес, Аль-Биши, Бензема, Аль-Шангити, Аль-Скурк, Аль-Нашри
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка короля Саудовской Аравии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок короля Саудовской Аравии
logoАль-Кадисия
logoАль-Иттихад Джидда
logoКарим Бензема
logoПьер-Эмерик Обамеянг
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