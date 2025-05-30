Матч окончен
«Аль-Иттихад» Бензема выиграл Кубок короля Саудовской Аравии, победив «Аль-Кадисию» Обамеянга в финале
«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Кадисию» в финале Кубка короля Саудовской Аравии.
Для клуба из Джидды это десятая победа в турнире. Больше только у «Аль-Ахли» (13) и «Аль-Хилаля» (11).
Кубок короля Саудовской Аравии
Финал
Кубок короля. Финал
30 мая 18:00, King Abdullah Sports City
Завершен
3 - 1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости