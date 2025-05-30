«Аль-Иттихад» Бензема выиграл Кубок короля Саудовской Аравии, победив «Аль-Кадисию» Обамеянга в финале

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Кадисию» в финале Кубка короля Саудовской Аравии.

Для клуба из Джидды это десятая победа в турнире. Больше только у «Аль-Ахли» (13) и «Аль-Хилаля» (11).

Кубок короля Саудовской Аравии

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка короля Саудовской Аравии