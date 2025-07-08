«Реал» близок к договоренности с «Бенфикой» по Каррерасу. Сделку могут закрыть после КЧМ

«Реал» близок к подписанию Альваро Каррераса.

Во вторник Marca сообщила о возобновлении переговоров между «Реалом » и «Бенфикой» о трансфере 22-летнего защитника.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , клубы близки к достижению соглашения. Сделка по Каррерасу может быть закрыта после завершения клубного чемпионата мира, условия личного контракта игрока с «Реалом» были согласованы еще в июне.

В прошедшем сезоне Каррерас отметился 3 голами и ассистом в 32 матчах чемпионата Португалии. Его статистику можно найти здесь .