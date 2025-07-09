Тео прошел медосмотр и подписал трехлетний контракт с «Аль-Хилалем» (Джанлука Ди Марцио)
Тео Эрнандес подписал соглашение с «Аль-Хилалем».
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии выплатит 25 миллионов евро за левого защитника «Милана».
По информации Джанлуки Ди Марцио, 27-летний игрок прошел медосмотр в Париже и подписал трехлетний контракт с новым клубом.
Утверждалось, что француз может заработать 60 миллионов евро за весь срок договора.
В прошедшем сезоне Тео провел 33 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
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