Тео прошел медосмотр и подписал трехлетний контракт с «Аль-Хилалем» (Джанлука Ди Марцио)

Тео Эрнандес подписал соглашение с «Аль-Хилалем».

Ранее сообщалось , что клуб из Саудовской Аравии выплатит 25 миллионов евро за левого защитника «Милана ».

По информации Джанлуки Ди Марцио, 27-летний игрок прошел медосмотр в Париже и подписал трехлетний контракт с новым клубом.

Утверждалось, что француз может заработать 60 миллионов евро за весь срок договора.

В прошедшем сезоне Тео провел 33 матча в Серии А, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.