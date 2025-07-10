Экс-хавбек «Реала» Македа об ответе премьера Италии Мелони на критику от левых: «Вот так «фашня». Я бы хотел, чтобы она была президентом Испании вместо банды воров»

Хуан Хосе Македа с иронией высказался о критике в адрес премьер-министра Италии.

Бывший полузащитник «Реала » и «Валенсии» репостнул в соцсети заявление Джорджи Мелони о положительных результатах ее работы на посту премьер-министра.

Мелони говорит во время выступления: «Левые предсказывали, что я уничтожу Италию, но они ошибались. Занятость находится на рекордно высоком уровне, экономика растет, нелегальная миграция сократилась на 60%, и мы расширяем свободу во всех аспектах».

«Ничего себе, вот так «фашня». Я бы хотел, чтобы президентом этой страны была она, а не банда воров Пежо (обобщенное прозвище премьер-министра Испании Педро Санчеса, Хосе Луиса Абалоса, Сантоса Сердана и Кольдо Гарсии – Спортс’‘). Что за мерзавцы и негодяи!» – написал Македа.

48-летняя Джорджа Мелони – первая в истории женщина, занявшая пост председателя Совета министров Италии (с 22 октября 2022 года). Мелони работала министром по делам молодежи в четвертом правительстве Сильвио Берлускони (2008-2011). Лидер правой партии «Братья Италии».