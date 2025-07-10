Черчесов-младший получил диплом магистра ВШЭ по спортивному менеджменту («РБ Спорт»)

Сын Станислава Черчесова завершил обучение в магистратуре НИУ ВШЭ.

Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Станислав Черчесов-младший получил диплом Высшей школы экономики, пройдя обучение по программе «Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право».

Черчесову-младшему 30 лет. Он, как и отец, играл на позиции вратаря, его последним клубом был тульский «Арсенал», который Станислав покинул в 2024 году.

Ранее стало известно, что Черчесов-младший станет спортивным директором «Крыльев Советов ».