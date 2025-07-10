Руис о 4:0 с «Реалом»: «ПСЖ» показал идеальную игру против поистине топ-команды. Хотим завоевать очередной трофей»

Фабиан Руис оценил победу «ПСЖ» над «Реалом» (4:0) в 1/2 финала клубного ЧМ.

«Мы провели невероятный матч, показав идеальную игру против поистине топ-команды.

Мы так рады выходу в финал! Теперь хотим завершить турнир наилучшим образом и завоевать очередной трофей», – сказал хавбек «ПСЖ».

В решающем матче парижане сыграют с «Челси» 13 июля.