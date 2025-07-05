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«Интер» и «Галатасарай» начали переговоры о трансфере Чалханоглу (Фабрицио Романо)

«Интер» и «Галатасарай» начали переговоры о трансфере Хакана Чалханоглу.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее между турецким хавбеком и его одноклубниками возник конфликт.

После поражения «Интера» от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира Лаутаро Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите».

Президент клуба Беппе Маротта сказал, что Лаутаро, видимо, обратился к Чалханоглу. Главный тренер миланцев Кристиан Киву проводил экстренное собрание, чтобы уладить ситуацию.

Чалханоглу выступает за «Интер» с 2021 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач.

«МЮ» и «Фулхэм» связывались с агентом Чалханоглу. Хакан хочет играть в Турции, но «Галатасарай» не готов платить «Интеру» 40 млн евро (Орацио Аккомандо)

Лаутаро и Чалханоглу созвонились, чтобы обсудить конфликт после вылета с КЧМ, но не помирились окончательно. Киву выступает медиатором (GdS)

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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возможные трансферы
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