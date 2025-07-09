«ПСЖ» и «Реал» забили больше всех на КЧМ в концовке первого тайма – по 5 голов. 2.10 – гол в матче в период с 31-й по 45-ю минуту
«ПСЖ» и «Реал» встречаются в полуфинале клубного чемпионата мира (2:0, первый тайм).
Обе команды – лидеры этого КЧМ по голам в концовке первого тайма. И «ПСЖ», и «Реал» забили по 5 мячей в промежутке с 31-й до 45-й минуты. У ближайших преследователей лишь по 3 гола в этом интервале.
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на гол в концовке первого тайма в сегодняшней игре.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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