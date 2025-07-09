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  • Анчелотти приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в 386 362 евро за махинации с налогами в Испании в 2014-м. Экс-тренер «Реала» 3 года не сможет претендовать на налоговые льготы и субсидии
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Анчелотти приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в 386 362 евро за махинации с налогами в Испании в 2014-м. Экс-тренер «Реала» 3 года не сможет претендовать на налоговые льготы и субсидии

Суд вынес приговор в отношении Карло Анчелотти по делу о налоговых махинациях.

Бывшего главного тренера «Реала», ныне возглавляющего сборную Бразилии, обвиняли в двух эпизодах нарушения налогового законодательства Испании в 2014-2015 годах. Общая сумма налоговой задолженности итальянца составила 1 217 958 евро. Кроме того, ему был выписан штраф в размере 243 593 евро и проценты в размере 47 298 евро.

Прокурор счел, что, несмотря на подтверждение своего статуса налогового резидента Испании, Анчелотти указал в налоговых декларациях только вознаграждение за работу, полученное от «Реала», но не доход за использование его имиджевых прав.

EFE сообщает, что суд Мадрида приговорил бывшего главного тренера «Реала», ныне возглавляющего сборную Бразилии, к году тюремного заключения за нарушение налогового законодательства, совершенное в 2014 году. Как отмечает As, наказание носит условный характер.

Кроме того, на Анчелотти наложили штраф в размере 386 362 евро и лишили возможности получения государственной помощи или субсидий, а также права на налоговые льготы и льготы по социальному обеспечению сроком на 3 года.

За аналогичное правонарушение, относящееся к 2015 году, Анчелотти был оправдан.

Напомним, прокуратура Мадрида запрашивала для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюремного заключения, а также штрафов на общую сумму 3 186 237 евро.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: EFE
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