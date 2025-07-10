«ПСЖ» снес «Реал» и вышел в финал КЧМ, рекорд Месси в МЛС, Андреева вылетела с «Уимблдона», «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ, Хорнер уволен из «Ред Булла», Ларионов-младший в СКА и другие новости

1. «ПСЖ» разгромил «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира – 4:0! Уже к 24-й минуте парижане громили соперника – помогли ошибки Асенсио и Рюдигера. «ПСЖ» завоюет 5-й трофей за полгода, если обыграет «Челси» в финале. А «Мадрид» не выиграл ни одного турнира в 2025 году.

2. Новак Джокович обыграл Флавио Коболли в четвертьфинале «Уимблдона», Янник Синнер победил Бена Шелтона. Новак в 14-й раз вышел в полуфинал турнира – он побил рекорд Федерера. У женщин Мирра Андреева проиграла Белинде Бенчич, Людмила Самсонова уступила Иге Швентек.

3. «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ-2025/26, утверждает «Спорт-Экспресс». Само «Торпедо» распустят в случае исключения из лиги, заявил адвокат владельца клуба. В получении взяток за влияние на результаты матчей в России подозревают 9 арбитров, включая фигурирующих в деле «Торпедо» Перезву и Головко. Также под подозрением еще один неназванный клуб.

4. Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона-2026/27, сообщил Иван Карпов. Минспорта хочет ввести 10 иностранцев в заявке и 5 на поле сразу, РФС – за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5.

5. Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл».

6. Ларионов-младший, чей отец ранее возглавил СКА, подписал с клубом контракт на год. Хоккеист получит 30 млн рублей за следующий сезон. Тем временем стало известно, что СКА задолжал около 400 млн рублей «СКА-Арене».

7. «Лион» остается в Лиге 1 и сыграет в Лиге Европы – решение о понижении в классе отменено . Клубу ограничат фонд зарплат и бюджет на трансферы.

8. Трансферные новости. «Спартак» близок к покупке Влапа у «Твенте» за 4 млн евро и ведет переговоры по Эмерсону и Адли из «Милана». ЦСКА и «Ахмат» не могут согласовать трансфер Садулаева, армейцы хотят разбить выплату 8 млн евро на несколько лет. Защитник «Палмейраса» Хиай интересен «Зениту».

«Спортинг» требует за Дьокереша 70 млн евро фиксированной суммы, «Арсенал» предлагает 65+15 млн. Переговоры зашли в тупик , трансфер может сорваться. «Аталанта» согласилась продать Ретеги за 68 млн евро «Аль-Кадисии». «Милан» может отпустить Леау за 85 млн евро, в клубе ожидают предложения «Баварии» или «Барсы».

9. Анчелотти приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в 386 362 евро за махинации с налогами в Испании в 2014-м. Экс-тренер «Реала» 3 года не сможет претендовать на налоговые льготы и субсидии.

10. Российский баскетболист Даниил Касаткин задержан по делу о кибермошенничестве во Франции.

11. «Тур де Франс». 5-й этап. Эвенепул выиграл «разделку», Погачар финишировал вторым и возглавил общий зачет. Во время прошлого этапа мужчина с ножом угрожал зрителям. Он ранил полицейского и был задержан.

12. Товарищеские матчи клубов РПЛ. «Зенит» разгромил «Сьон», «Ростов» победил «Динамо» Махачкала, «Сочи» уступил «Пари НН».

13. Суд удовлетворил прошение экс-главы ЦСП и СБР Кравцова о досрочном освобождении.

14. ЧМ-2026 станет самым вредным для окружающей среды в истории. Загрязнение будет эквивалентно годовой эксплуатации 6,5 млн автомобилей, подсчитали экологи.

15. Призеры ЧМ по футзалу Робиньо и Чишкала перешли в нижегородское «Торпедо».

16. Гастроэнтерит Мбаппе вызвали бактерии в курином мясе, француз потерял 6 кг. Форварду «Реала» стало плохо перед вылетом в США, у него подозревали тепловой удар.

17. Ламин Ямаль купил золотую цепь с бриллиантами и инициалами LY за 400 тысяч долларов.

18. Лионель Месси сделал дубль в 4 матчах подряд первым в истории МЛС . Форвард «Интер Майами» вышел на 2-е место в гонке бомбардиров лиги с 14 голами.

Цитаты дня.

«Ямаль может стать лучше Месси . Он обводит соперников, будто бы играет в PlayStation. Защитники кажутся ему конусами». Пети о вингере «Барсы»

Борис Ротенберг о том, что его сын Роман не стал хоккеистом: «Я отправил его на учебу. Для меня в первую очередь важно, чтобы люди были гармонично развиты. Он в Англии создавал команду»

«Лимит не нужен вообще. Батраков и Кисляк пробились, несмотря ни на что» . Радимов о возможном ужесточении лимита

Александр Тихонов о драке Смолова: «Кокорин, теперь он – терпеть не могу российский футбол . Стрельцова ни за что наказали, тут тем более надо – дисквалификация, конфискация зарплаты»

«Зенит» прекрасно показал бы себя в Лиге конференций. Отличный уровень» . Вингер «Сьона» Лукембила о петербуржцах