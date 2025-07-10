Месси вышел на 2-е место в гонке бомбардиров сезона МЛС с 14 голами. До Серриджа из «Нэшвилла» – 2 мяча, у Лео на 6 игр меньше
Лионель Месси вышел на 2-е место в гонке бомбардиров сезона МЛС.
Сегодня форвард «Интер Майами» забил два гола в матче с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), первым в истории лиги сделав дубль в 4 играх подряд. Теперь на его счету 14 голов и 6 ассистов в 15 матчах сезона МЛС.
Лидирует среди бомбардиров нападающий «Нэшвилла» Сэм Серридж, на счету которого 16+2 в 21 игре. Третьим идет Тай Барибо из «Филадельфии Юнион» – 13+1 в 17 матчах.
Всего в 26 играх сезона во всех турнирах за «Интер Майами» Месси забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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