Призеры ЧМ по футзалу Робиньо и Чишкала перешли в нижегородское «Торпедо»

Призеры чемпионата мира-2016 по футзалу Робиньо и Иван Чишкала перешли в нижегородское «Торпедо».

«Мы рады приветствовать легенд российского футзала в Нижнем Новгороде! Футзалисты присоединятся к команде в скором времени и станут неотъемлемой частью нашего клуба в сезоне-2025/26.

Иван будет выступать под 21-м номером, а Робиньо взял 7-й номер. Ваня и Роби, добро пожаловать в нашу нижегородскую семью!» – говорится в сообщении клуба.

29-летний Чишкала выступал за португальскую «Бенфику» с 2020-го, а 42-летний Робиньо – за бразильский «Жоинвили» с 2024-го.

Оба игрока являются серебряными призерами ЧМ-2016 в составе сборной России, призерами чемпионатов Европы, а также обладателями Кубка УЕФА-2015/16 в составе «Газпром-Югры».