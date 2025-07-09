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Джокович вышел в 14-й полуфинал «Уимблдона» – он побил рекорд Федерера

Новак Джокович вышел в полуфинал «Уимблдона» рекордный 14-й раз.

Серб победил 24-ю ракетку мира Флавио Коболли – 6:7(6), 6:2, 7:5, 6:4.

Джокович побил рекорд Роджера Федерера по числу полуфиналов на «Уимблдоне»: это 14-й в его карьере, у Федерера – 13. Всего для серба это 52-й полуфинал «Большого шлема», он также установил рекорд по их количеству среди мужчин (предыдущий рекорд тоже принадлежал ему).

Джокович одержал 102-ю победу на «Уимблдоне». Он обновил рекорд по числу выигранных встреч на «Больших шлемах» среди мужчин и женщин, победив в 392-м матче.

Всего для серба это третий полуфинал «Большого шлема» в этом сезоне (баланс – 0:2).

За выход в финал «Уимблдона» он сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец ведет 5:4 по личным встречам – он выиграл четыре последних матча. На этом турнире они встречались дважды, в 2022-м и 2023-м – оба матча выиграл Джокович.

Опубликовано: Алёна Майорова
Кен Роузуолл
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