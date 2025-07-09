Суд удовлетворил прошение экс-главы ЦСП и СБР Кравцова о досрочном освобождении

Тверской районный суд Москвы удовлетворил прошение бывшего директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) и экс-главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова о досрочном освобождении.

Об этом говорится в картотеке дел суда. Решение вступит в силу с 25 июля.

В ноябре 2023 года Кравцов был признан виновным по пяти эпизодам растраты в особо крупном размере и был приговорен к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима. Он содержался под стражей с 2020-го.

Кравцова и его сообщников обвиняли в устройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба оценивалась примерно в 25 млн рублей.

Кравцову 72 года. В 2009-м он возглавил ЦСП, а с 2014-го по 2018-й был президентом СБР.