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Мужчина с ножом угрожал зрителям на этапе «Тур де Франс». Он ранил полицейского и был задержан

Мужчина с ножом угрожал зрителям во время этапа «Тур де Франс» и был задержан.

Об этом сообщает Le Parisien.

Накануне проходил четвертый этап веломногодневки. Примерно за 2 часа до финиша пелотона в Руане, где собрались несколько тысяч зрителей, неизвестный достал нож и начал угрожать людям.

Как уточняет L’Equipe, нарушитель пытался скрыться, но полицейский выстрелил ему в ногу. При этом задержанный ранил в руку одного из сотрудников – тот получил незначительное повреждение, и его жизни ничего не угрожает.

Нападавшему 21 год, во время инцидента он был одет в джеллабу и уже числился в розыске. Предполагается, что в конце июня он сбежал из больницы и мог находиться в невменяемом состоянии.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Le Parisien
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