«Спартак» ведет переговоры по Эмерсону и Адли из «Милана». Защитник рассматривает предложение, хавбек в Россию не хочет (Calciomercato)
«Спартак» может купить двух футболистов «Милана».
Calciomercato сообщает, что красно-белые ведут переговоры не только по хавбеку Ясину Адли, но и по правому защитнику Эмерсону Роялу. Бразилец рассматривает предложение и может перейти в российский клуб на постоянной основе.
Адли же, напротив, не заинтересован в трансфере в Мир РПЛ и хочет остаться в Италии.
Отмечается, что ближайшие часы станут решающими в переговорном процессе.
Эмерсон Роял провел в прошлом сезоне 17 игр за «Милан» в Серии А. Адли играл на правах аренды за «Фиорентину», на его счету 26 матчей и 6 голевых передач.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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