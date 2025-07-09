«Спартак» ведет переговоры по Эмерсону и Адли из «Милана». Защитник рассматривает предложение, хавбек в Россию не хочет (Calciomercato)

«Спартак» может купить двух футболистов «Милана».

Calciomercato сообщает, что красно-белые ведут переговоры не только по хавбеку Ясину Адли , но и по правому защитнику Эмерсону Роялу . Бразилец рассматривает предложение и может перейти в российский клуб на постоянной основе.

Адли же, напротив, не заинтересован в трансфере в Мир РПЛ и хочет остаться в Италии.

Отмечается, что ближайшие часы станут решающими в переговорном процессе.

Эмерсон Роял провел в прошлом сезоне 17 игр за «Милан » в Серии А. Адли играл на правах аренды за «Фиорентину», на его счету 26 матчей и 6 голевых передач.