  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» ведет переговоры по Эмерсону и Адли из «Милана». Защитник рассматривает предложение, хавбек в Россию не хочет (Calciomercato)
33

«Спартак» ведет переговоры по Эмерсону и Адли из «Милана». Защитник рассматривает предложение, хавбек в Россию не хочет (Calciomercato)

«Спартак» может купить двух футболистов «Милана».

Calciomercato сообщает, что красно-белые ведут переговоры не только по хавбеку Ясину Адли, но и по правому защитнику Эмерсону Роялу. Бразилец рассматривает предложение и может перейти в российский клуб на постоянной основе.

Адли же, напротив, не заинтересован в трансфере в Мир РПЛ и хочет остаться в Италии.

Отмечается, что ближайшие часы станут решающими в переговорном процессе.

Эмерсон Роял провел в прошлом сезоне 17 игр за «Милан» в Серии А. Адли играл на правах аренды за «Фиорентину», на его счету 26 матчей и 6 голевых передач.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoСпартак
logoМилан
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoЭмерсон Роял
logoЯсин Адли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» близок к трансферу Адли из «Милана». Опорник провел сезон в «Фиорентине» (Иван Карпов)
643 июля, 08:07
«Спартак» не собирается возвращаться к кандидатуре Илича летом. Хавбек мог перейти зимой за 22 млн евро с бонусами
202 мая, 16:08
Главные новости
«ПСЖ» – «Реал». 2:0 – Руис забил на 6-й, Дембеле – на 9-й после ошибок защитников! Онлайн-трансляция
841 минуту назадLive
«Аталанта» согласилась продать Ретеги за 65+3 млн евро «Аль-Кадисии». Лучшему бомбардиру Серии А предложили 16+3 млн в год
3 минуты назад
Клубный ЧМ. 1/2 финала. «Реал» против «ПСЖ»
45210 минут назадLive
Кристиан Вьери: «Когда Роналдо родился, Бог сказал ему: «Друг мой, ты станешь лучшим в истории». Его невозможно было остановить. Огромный, с невероятной техникой, быстрый»
819 минут назад
Набирайте баллы за любимый клуб в фишках! Победителям – призы
20 минут назадТесты и игры
Леау нравится Лапорте, а Мендеш обсуждал с «Барсой» трансфер вингера «Милана». Переговоры могут продвинуться в августе (Diario Sport)
920 минут назад
«Арсенал» предложил 50 млн фунтов с учетом бонусов за Мадуэке. «Челси» хочет больше
1839 минут назад
«Урал» готов обратиться в CAS, если не получит шанс сыграть с «Оренбургом» за выход в РПЛ при исключении «Торпедо» («СЭ»)
4651 минуту назад
ЦСКА ведет переговоры по хавбеку «Халла» Пуэрте, выкупленному у «Байера» («СЭ»)
852 минуты назад
Шченсны о Педри: «Произвел на меня сильнейшее впечатление в жизни, никогда не видел такого сезона. Отдаешь ему мяч – как в сейф кладешь»
16сегодня, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Ерохин о скандалах в российском футболе: «Это не проблема «Зенита». Наша основная задача – подготовка к сезону»
210 минут назад
«Сьон» хочет позвать «Зенит» в Швейцарию, сообщил президент Константин: «Всегда нравился этот клуб»
311 минут назад
Де ла Фуэнте о Гонсало в сборной: «Сначала нужно немного послужить в армии, как говорят в моем городе. Надеюсь, в нашем будущем будет много Гонсало, Хейсенов или Ямалей»
535 минут назад
«Аталанта» рассматривает Лукку, Распадори и Дагима на случай ухода Ретеги и Лукмана
сегодня, 18:14
«Интер» хочет купить Асенсио. «ПСЖ» может продать хавбека за 10-12 млн евро
4сегодня, 18:04
Антон Миранчук: «О возвращении в Россию я даже не думаю. Ситуацию с «Зенитом» не понимаю – говорят, якобы я договорился, чтобы игра со «Сьоном» состоялась»
3сегодня, 17:56
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск играет с «Лудогорцем», «Жальгирис» победил «Хамрун Спартанс»
21сегодня, 17:54Live
«Атлетико» продал Корреа «Тигрес» за 10-11 млн евро. Анхель шестой по матчам за мадридцев – 469 игр
5сегодня, 17:51
МЛС. «Интер Майами» в гостях у «Нью-Инглэнд Революшн»
6сегодня, 17:47
Мбаппе включен в старт «Реала» на игру с «ПСЖ». Килиан на КЧМ выходил только на замену
11сегодня, 17:40