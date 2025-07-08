Агент Макарова: «Денис не собирается уходить из «Динамо». У него все хорошо. Подтверждает игрой уровень, хорошо выглядит, действует качественно»
Агент Дениса Макарова заявил, что футболист не хочет уходить из «Динамо».
В прошлом сезоне хавбек сыграл 11 матчей в Мир РПЛ и забил один мяч, проводя в среднем 6 минут на поле.
«Все видят, что у Дениса все хорошо. Он подтверждает игрой свой уровень, хорошо выглядит, действует качественно, эффективно.
Валерий Георгиевич (Карпин – Спортс’‘) не просто так дает ему шанс, и Макаров им пользуется.
Он пашет на каждой тренировке и показывает, что все его мысли – о «Динамо».
Денис не собирается никуда уходить из клуба, я уверен, что он воспользуется своим шансом», – сказал Алексей Бабырь, представитель футболиста.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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