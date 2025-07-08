Селюк о возвращении Конате: «Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мохамед – лучший бомбардир в истории клуба, он решил увеличить результат, чтобы его не догнали»

Агент Мохамед Конате высказался о возвращении форварда в «Ахмат».

Лучшим бомбардир в истории грозненцев подписал контракт с клубом на три года.

«Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мы с клубом в близких отношениях. Конате является лучшим бомбардиром за всю историю «Ахмата», он решил увеличить количество голов, чтобы его в последствии никто не догнал. У клуба есть амбиции не бороться за выживание, а быть выше. Им нужен был нападающий, они строят хорошую команду.

Были варианты и в России, и в Турции, и в ОАЭ. Некоторые турецкие клубы обиделись, что он не перешел к ним. Но мы в очень хороших отношениях с «Ахматом » и всегда готовы им помочь», – сказал агент игрока Дмитрий Селюк .