Селюк о возвращении Конате: «Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мохамед – лучший бомбардир в истории клуба, он решил увеличить результат, чтобы его не догнали»
Агент Мохамед Конате высказался о возвращении форварда в «Ахмат».
Лучшим бомбардир в истории грозненцев подписал контракт с клубом на три года.
«Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мы с клубом в близких отношениях. Конате является лучшим бомбардиром за всю историю «Ахмата», он решил увеличить количество голов, чтобы его в последствии никто не догнал. У клуба есть амбиции не бороться за выживание, а быть выше. Им нужен был нападающий, они строят хорошую команду.
Были варианты и в России, и в Турции, и в ОАЭ. Некоторые турецкие клубы обиделись, что он не перешел к ним. Но мы в очень хороших отношениях с «Ахматом» и всегда готовы им помочь», – сказал агент игрока Дмитрий Селюк.
Реал Мадрид
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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