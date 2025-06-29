«Атлетико» сделал запрос по Лукке. «Наполи» остается главным претендентом на лучшего бомбардира «Удинезе» (Sport Mediaset)
«Атлетико» заинтересован в подписании двухметрового форварда «Удинезе».
Как утверждает Sport Mediaset, мадридцы сделали запрос насчет Лоренцо Лукки. Отмечается, что итальянец нравится Диего Симеоне, главному тренеру клуба Ла Лиги.
«Наполи», о желании которого купить Лукку уже сообщалось, лидирует в борьбе за нападающего. При этом чемпионы Италии не хотели бы участвовать в аукционе.
В Серии А в сезоне-2024/25 Лукка забил 12 голов в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport Mediaset
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