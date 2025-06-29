«Атлетико» сделал запрос по Лукке. «Наполи» остается главным претендентом на лучшего бомбардира «Удинезе» (Sport Mediaset)

«Атлетико» заинтересован в подписании двухметрового форварда «Удинезе».

Как утверждает Sport Mediaset, мадридцы сделали запрос насчет Лоренцо Лукки . Отмечается, что итальянец нравится Диего Симеоне, главному тренеру клуба Ла Лиги .

«Наполи », о желании которого купить Лукку уже сообщалось, лидирует в борьбе за нападающего. При этом чемпионы Италии не хотели бы участвовать в аукционе.

В Серии А в сезоне-2024/25 Лукка забил 12 голов в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .