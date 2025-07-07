Посвященный Роналду временный музей открылся в Гонконге. На выставке представлены «Золотой мяч» и восковая фигура Криштиану, сотни болельщиков стояли у входа с утра

Временный музей, посвященный Криштиану Роналду, открылся в Гонконге.

Сотни болельщиков, многие в футболках с именем футболиста, с утра стояли у входа в торгово-выставочный комплекс K11 Musea, где разместилась экспозиция.

Пока планируется, что временный музей в Гонконге будет открыт в течение года, но не исключено, что его работу продлят, если интерес останется высоким. Сейчас билеты продаются с расчетом не более 500 посетителей в час, сообщает ТАСС.

Выставка демонстрирует не только спортивный путь 40-летнего форварда, на ней также представлен рассказ о его семье, детстве и первых шагах в футболе. Посетители могут увидеть архивные фото и некоторые трофеи, в том числе «Золотой мяч » и «Золотую бутсу». Кроме того, в музее можно сфотографироваться с восковой фигурой Роналду .

На пресс-конференции официальные представители футболиста Луиш Парафита и Томаш Фроэш сообщили, что сам Роналду собирается посетить музей в будущем.

Отвечая на вопрос, в каких городах такой временный музей может появиться после Гонконга и возможно ли появление его в России, Парафита сказал: «Я не могу с точностью ответить на этот вопрос. Сейчас это [экспозиция] будет здесь на один год, потом мы будем двигаться дальше. Куда это нас потом приведет, мы пока не знаем».