Черчесов о переносе столетия «Зенита»: «Юбилей в «Легии» мы отработали так, что стали чемпионами и обладателями Кубка. Ничего переносить не пришлось»

Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию со столетием «Зенита».

В прошлом сезоне команда тренера Сергея Семака стала второй в таблице Мир РПЛ после шести чемпионств подряд.

– Вы поняли историю с переносом столетия «Зенита»?

– Ну, раз они так сказали...

Юбилей в «Легии» (столетие клуб отмечал в 2016 году – Спортс’‘) мы отработали так, что стали в том сезоне и чемпионами, и обладателями Кубка.

Ничего переносить не пришлось, – сказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов .

«Мы отметили юбилей, а теперь – сотый сезон». Правила арифметики от Медведева и «Зенита»