Черчесов о переносе столетия «Зенита»: «Юбилей в «Легии» мы отработали так, что стали чемпионами и обладателями Кубка. Ничего переносить не пришлось»
Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию со столетием «Зенита».
В прошлом сезоне команда тренера Сергея Семака стала второй в таблице Мир РПЛ после шести чемпионств подряд.
– Вы поняли историю с переносом столетия «Зенита»?
– Ну, раз они так сказали...
Юбилей в «Легии» (столетие клуб отмечал в 2016 году – Спортс’‘) мы отработали так, что стали в том сезоне и чемпионами, и обладателями Кубка.
Ничего переносить не пришлось, – сказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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