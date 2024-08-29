Экс-хавбек «Локомотива» Анджорин перешел из «Челси» в «Эмполи»

Теги Локомотив Эмполи Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Тино Анджорин Футбол

Тино Анджорин перешел из «Челси» в «Эмполи».

Лондонский клуб объявил о трансфере полузащитника в итальянский клуб.

Сообщалось, что «Челси» сохранит за собой 50% от последующей продажи футболиста.

Прошлый сезон 22-летний Анджорин провел в аренде в «Портсмуте», где забил 1 гол в 12 матчах чемпионата. 

В сезоне-2021/22 хавбек выступал за «Локомотив» на правах аренды. Он провел 7 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. 

6 комментариев
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Марселю тогда хороший гол положил)
+14
0
+14
Боули, как настоящий южанин, следует заветам предков и оставил за собой 50% владение на уголька.
+14
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+11
А через пару лет будет за сборную Нигерии играть)
+1
-1
0
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