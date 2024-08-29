Экс-хавбек «Локомотива» Анджорин перешел из «Челси» в «Эмполи»
Тино Анджорин перешел из «Челси» в «Эмполи».
Лондонский клуб объявил о трансфере полузащитника в итальянский клуб.
Сообщалось, что «Челси» сохранит за собой 50% от последующей продажи футболиста.
Прошлый сезон 22-летний Анджорин провел в аренде в «Портсмуте», где забил 1 гол в 12 матчах чемпионата.
В сезоне-2021/22 хавбек выступал за «Локомотив» на правах аренды. Он провел 7 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.