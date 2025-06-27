9 из 12 европейских клубов вышли в плей-офф КЧМ – вылетели «Порту», «Атлетико» и «Зальцбург»

9 из 12 европейских клубов вышли в плей-офф КЧМ.

На клубном чемпионате мира в США завершился групповой этап.

В плей-офф вышли 16 команд из 32.

От Европы в 1/8 финала будут представлены 9 команд (из 12 сыгравших на турнире, 75%) – «Бавария » и «Боруссия » Дортмунд (обе – Германия), «Челси » и «Манчестер Сити » (обе – Англия), «Интер» и «Ювентус » (обе – Италия), «Реал» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бенфика» (Португалия).

Не прошли во второй этап «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Отметим, что от Южной Америки в плей-офф вышли 4 команды из 6 (67%) – все представители Бразилии («Палмейрас», «Ботафого», «Флуминенсе» и «Фламенго»).

От зоны КОНКАКАФ – 2 команды из 5 (40%, «Интер Майами» из США и «Монтеррей» из Мексики), от Азии – 1 из 4 (25%, «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии).

Не прошли групповую стадию ни одна из 4 команд из Африки, а также представитель Океании – «Окленд» из Новой Зеландии.

Все четыре бразильские команды вышли в плей-офф клубного ЧМ. Обе аргентинские выбыли из турнира