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9 из 12 европейских клубов вышли в плей-офф КЧМ – вылетели «Порту», «Атлетико» и «Зальцбург»

9 из 12 европейских клубов вышли в плей-офф КЧМ.

На клубном чемпионате мира в США завершился групповой этап. 

В плей-офф вышли 16 команд из 32.

От Европы в 1/8 финала будут представлены 9 команд (из 12 сыгравших на турнире, 75%) – «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд (обе  – Германия), «Челси» и «Манчестер Сити» (обе – Англия), «Интер» и «Ювентус» (обе – Италия), «Реал» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бенфика» (Португалия).

Не прошли во второй этап «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). 

Отметим, что от Южной Америки в плей-офф вышли 4 команды из 6 (67%) – все представители Бразилии («Палмейрас», «Ботафого», «Флуминенсе» и «Фламенго»). 

От зоны КОНКАКАФ – 2 команды из 5 (40%, «Интер Майами» из США и «Монтеррей» из Мексики), от Азии – 1 из 4 (25%, «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии). 

Не прошли групповую стадию ни одна из 4 команд из Африки, а также представитель Океании – «Окленд» из Новой Зеландии. 

Все четыре бразильские команды вышли в плей-офф клубного ЧМ. Обе аргентинские выбыли из турнира

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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