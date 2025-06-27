«Ман Сити» – фаворит КЧМ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Челси» – 6-й, «Интер» – 7-й, «Юве» – 12-й, «Интер Майами» Месси – 15-й
«Манчестер Сити» назван фаворитом клубного чемпионата мира.
Ранее завершился групповой этап проходящего в США турнира.
По версии Goal актуальный рейтинг претендентов на победу выглядит следующим образом:
16. «Аль-Хилаль»;
15. «Интер Майами»;
14. «Монтеррей»;
13. «Флуминенсе»;
12. «Ювентус»;
11. «Бенфика»;
10. «Боруссия» Дортмунд;
9. «Фламенго»;
8. «Палмейрас»;
7. «Интер»;
6. «Челси»;
5. «Ботафого»;
4. «Бавария»;
3. «Реал»;
2. «ПСЖ»;
1. «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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