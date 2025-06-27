  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» – фаворит КЧМ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Челси» – 6-й, «Интер» – 7-й, «Юве» – 12-й, «Интер Майами» Месси – 15-й
8

«Ман Сити» – фаворит КЧМ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Челси» – 6-й, «Интер» – 7-й, «Юве» – 12-й, «Интер Майами» Месси – 15-й

«Манчестер Сити» назван фаворитом клубного чемпионата мира.

Ранее завершился групповой этап проходящего в США турнира.

По версии Goal актуальный рейтинг претендентов на победу выглядит следующим образом:

16. «Аль-Хилаль»;

15. «Интер Майами»;

14. «Монтеррей»;

13. «Флуминенсе»;

12. «Ювентус»;

11. «Бенфика»;

10. «Боруссия» Дортмунд;

9. «Фламенго»;

8. «Палмейрас»;

7. «Интер»;

6. «Челси»;

5. «Ботафого»;

4. «Бавария»;

3. «Реал»;

2. «ПСЖ»;

1. «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoПалмейрас
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoФламенго
logoсерия А Италия
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
рейтинги
logoБотафого
logoПСЖ
logoАль-Хилаль
logoЛа Лига
logoЮвентус
logoчемпионат мира среди клубов
logoИнтер Майами
logoБоруссия Дортмунд
logoвысшая лига Мексика
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoИнтер
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Бразилия
logoФлуминенсе
logoМонтеррей
logoРеал Мадрид
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сетка 1/8 финала клубного ЧМ: Месси против «ПСЖ», «Реал» – «Юве», бразильское дерби
1550 минут назад
«ПСЖ» и «Ман Сити» – главные фавориты КЧМ после группового этапа по версии Opta. «Интер» – 3-й, «Бавария» – 4-я, «Реал» – 6-й, шансы «Майами» – 0,28%
20сегодня, 10:10
Главные новости
Заболотный прошел медосмотр в «Спартаке» и подпишет контракт по схеме «1+1», зарплата – 600 000 евро в год (Иван Карпов)
26 минут назад
Смертин об энурезе: «Смалодушничал и вычеркнул подробности из книги, годы спустя осознал – нет ничего постыдного. Моя история могла бы помочь мальчишкам, которые через это проходят»
1355 минут назад
Из какой страны «Эсперанс»? А «Видад»? Географический тест про КЧМ
сегодня, 15:00Тесты и игры
Генсек РФС Митрофанов: «Мы бы провели клубный ЧМ на более высоком уровне, чем сейчас в Америке»
42сегодня, 14:41
Шерки – супертоп, «Сити» набрал ход – подводим итоги группового этапа КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
сегодня, 14:20Видео
«Атлетико» договорился о покупке о вингера «Вильярреала» Баэны за 45+5 млн евро
43сегодня, 14:14
Роналду будет получать 180-200 млн евро за сезон в «Аль-Насре» с учетом зарплаты и прочих доходов. Также Криштиану стал владельцем доли в клубе (Marca)
75сегодня, 14:04
«Реал» возмущен ФИФА из-за организации перелета после игры с «Зальцбургом». Команда провела в пути более шести часов и вернулась на базу в пять утра
41сегодня, 13:46
Депутат Свищев предложил РПЛ создать резервный фонд на фоне ситуации с «Химками»: «Все клубы делали бы взносы. Важно понимать, у каких команд есть риски»
52сегодня, 13:35
Михаил Гершкович: «Российских тренеров недооценивают. Люди в клубах смотрят скорее на Запад, чем на своих. Это нужно менять»
33сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Боселли намерен покинуть «Пари НН», подтвердил его отец и агент: «Хуан провел отличный сезон, к нему много интереса. Работаем над ситуацией»
4 минуты назад
Товарищеский матч. «Краснодар» против махачкалинского «Динамо»
5 минут назадLive
«Эспаньол» за 6,2 млн евро выкупил 50% прав на форварда «Браги» Роберто Фернандеса после аренды
12 минут назад
«Наполи» продлил контракт с Меретом до 2027-го
16 минут назадФото
«Брентфорд» возглавил Эндрюс. Экс-хавбек сборной Ирландии отвечал за стандарты в штабе Франка
25 минут назадФото
«Комо» за 28 млн евро с учетом бонусов купит 19-летнего вингера «Бетиса» Карабальо (Фабрицио Романо)
527 минут назад
«Байер» купил Файе у «Хэкена» почти за 3 млн евро. 20-летнего защитника отдадут в аренду
33 минуты назадФото
«Чайка» не потеряет профессиональный статус и сыграет в Первой лиге. Комбаров может возглавить команду (Сергей Ильев)
2сегодня, 15:00
38-летний Жиру переходит в «Лилль». Форвард расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»
8сегодня, 14:55
Капитан «Эвертона» Коулмэн продлил контракт до 2026-го. 36-летний защитник проведет 17-й сезон в клубе
5сегодня, 14:49