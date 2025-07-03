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Парижская полиция задержала хавбека сборной Алжира Белаили за скандал на борту самолета. Хавбек «набросился» на стюардесс, отказавшись пристегнуть ремень своему сыну

Юсеф Белаили был задержан в парижском аэропорту.

Выступающий за «Эсперанс» полузащитник сборной Алжира был взят под стражу в среду после конфликта на борту самолета Air France, на котором возвращался с клубного чемпионата мира. 

Как передает RMC Sport со ссылкой на AFP, футболист «набросился» на бортпроводников, когда ему сделали замечание за отказ пристегнуть ремень безопасности своему сыну. Ситуация обострилась до такой степени, что после приземления самолета в аэропорту Париж – Шарль-де-Голль потребовалось вмешательство полиции.

Содержание Белаили под стражей было отменено в конце дня из-за недостаточности доказательств правонарушения, сообщили в прокуратуре.

Хафид Белаили, отец футболиста, в интервью алжирской газете Ennahar заявил: «Мой сын стал жертвой несправедливости. Французская полиция унизила моего сына, несмотря на то, что он футболист международного уровня».

Сам игрок, как сообщается, после инцидента выложил в Instagram фото экипажа с подписью: «Я алжирец и горжусь этим, ублюдки». Впоследствии эта публикация была удалена.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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