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Адвокат владельца «Торпедо» про аккаунт судьи Перезвы в нелегальной БК: «Если это действительно правда, возникает очень много вопросов»

Адвокат владельца «Торпедо» прокомментировал новость о том, что Максим Перезва был зарегистрирован в нелегальной букмекерской компании.

Ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить арбитра Перезву за принятие решений в пользу клуба.

Согласно показаниям судьи, за несколько дней до матча «Торпедо» – «Урал» Скородумов якобы предлагал судье 3 млн рублей за победу и по 500 тысяч рублей за каждый назначенный пенальти в ворота соперника.

«Про то, что Перезва был зарегистрирован в букмекерской конторе, нигде при допросе не отмечено. Если это действительно правда, возникает очень много вопросов.

Допрос арбитра датирован 19 июня, я с ним очень хорошо ознакомился. Если мне не изменяет память, судья, к которому обращаются с просьбой о договорном матче, просто обязан сообщить об этом в РФС. Если он этого не делает, то автоматически становится соучастником.

В тексте допроса арбитра важно обратить внимание на то, что Перезва не отвечает ни да, ни нет на якобы предложение взять деньги, но средства при этом не взял и судил против «Торпедо», – сказал Александр Добровинский.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Матч ТВ»
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