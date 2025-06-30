«Арсенал» связывался с окружением Эзе на выходных. «Тоттенхэм» также претендует на вингера «Кристал Пэлас» (Фабрицио Романо)
«Арсенал» связывался с окружением Эберечи Эзе на выходных.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, клуб обсуждает возможный трансфер вингера «Кристал Пэлас» и проинформирован об условиях сделки.
Отмечается, что «Тоттенхэм» также по-прежнему заинтересован в Эзе.
Ранее стало известно, что «канониры» добавили 27-летнего вингера в список своих целей на левом фланге. В действующем контракте англичанина есть отступные в размере 68 млн фунтов.
В минувшем сезоне Эзэ провел 34 матча в АПЛ, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости