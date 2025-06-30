«Арсенал» связывался с окружением Эзе на выходных. «Тоттенхэм» также претендует на вингера «Кристал Пэлас» (Фабрицио Романо)

«Арсенал» связывался с окружением Эберечи Эзе на выходных.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо . По его данным, клуб обсуждает возможный трансфер вингера «Кристал Пэлас » и проинформирован об условиях сделки.

Отмечается, что «Тоттенхэм » также по-прежнему заинтересован в Эзе.

Ранее стало известно , что «канониры» добавили 27-летнего вингера в список своих целей на левом фланге. В действующем контракте англичанина есть отступные в размере 68 млн фунтов.

В минувшем сезоне Эзэ провел 34 матча в АПЛ , забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Подробная статистика игрока доступна по ссылке .