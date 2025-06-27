Капитан «Эвертона» Коулмэн продлил контракт до 2026-го. 36-летний защитник проведет 17-й сезон в клубе

Шеймус Коулмэн продлил контракт с «Эвертоном».

36-летний защитник сборной Ирландии и «ириски» подписали соглашение до лета 2026 года.

Коулмэн проведет 17-й сезон в «Эвертоне ». Шеймус перешел в ливерпульский клуб из «Слайго Роверс» за 60 000 фунтов в 2009 году. Он провел рекордные для клуба 369 матчей в чемпионате Англии.

Подробная статистика выступлений капитана «Эвертона» – здесь .