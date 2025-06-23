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ЦСКА готовит предложение по хавбеку «Унион Санта-Фе» Верде. Аргентинцам «будет сложно отказаться от такой суммы» (Sol Play)

ЦСКА может подписать 20-летнего аргентинского полузащитника.

Как сообщает Uno Santa Fe со ссылкой на радио Sol Play, московский клуб близок к тому, чтобы сделать предложение по Лионелю Верде из «Унион Санта-Фе». 

Утверждается, что эта информация поступила от представителя игрока Хуниора Катальдо, который поддерживает контакт с армейцами работает над деталями предложения, которое должно быть направлено в ближайшие часы. Считается, что аргентинскому клубу будет «очень трудно отказаться» от предлагаемой суммы.

В составе основной команды «Униона» Верде провел 31 матч и забил 4 гола. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Uno Santa Fe
logoвысшая лига Аргентина
logoУнион Санта-Фе
logoЦСКА
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
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